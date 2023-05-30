Киркоров показал кадры из клиники
30 мая 202306:47
Российский исполнитель Филипп Киркоров показал кадры из клиники, сообщает РИА Новости.
Певец рассказал о будущей пластической операции. «Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику», – заявил он.
Хирург Киркорова Тимур Хайдаров ранее пообещал, что преображение артиста станет сенсационным.
Ранее Киркоров заявил, что у него болит все тело после пластической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киркоров показал кадры из клиники
- СМИ: среди россиян упал спрос на лапшу быстрого приготовления
- Полсотни мигрантов задержали в Москве за угрозы расправой детям
- Кличко потребовал от Залужного «устроить кошмар» для москвичей
- Байден уверен, что Конгресс примет соглашение по госдолгу США к 5 июня
- В Новой Москве произошел взрыв в многоэтажке
- В Нижегородской области собака загрызла воспитательницу детсада
- Генерал ВСУ предупредил о дальнейшем продвижении российской армии после Артемовска
- СМИ: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США
- Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru