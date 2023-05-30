Киркоров показал кадры из клиники

Певец рассказал о будущей пластической операции. «Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику», – заявил он.

Хирург Киркорова Тимур Хайдаров ранее пообещал, что преображение артиста станет сенсационным.

Ранее Киркоров заявил, что у него болит все тело после пластической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

