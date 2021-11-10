Фальков заявил о снижении заболеваемости ковидом среди студентов и преподавателей

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что благодаря введению нерабочих дней заболеваемость COVID-19 среди преподавателей вузов и студентов снизилась на 33%, сообщает ТАСС.

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На совещании президента Владимира Путина с членами правительства он также отметил, что в этот период 65% вузов перешли на удалённый формат работы, 27% - организовали самостоятельную работу студентов, 6% - использовали смешанный формат, и 2% - переносли каникулы.

Ранее в Министерстве науки и образования заявили, что вузы имеют право самостоятельно вводить меры по предотвращению распространению коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:КоронавирусвузыСтудентыМинобрнауки
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