Минобрнауки разрешило вузам автономно вводить COVID-ограничения

В Министерстве науки и образования заявили, что вузы имеют право самостоятельно вводить меры по предотвращению распространению коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что 8 ноября вышел приказ, согласно которому вузы могут продолжить обучение в виде самостоятельной работы или в удалённом формате, используя технологии дистанционного обучения.

Ранее Совет ректоров Москвы и Подмосковья сообщил о планах введения QR-кодов в вузах. Возможность посещать занятия очно побудит студентов активнее проходить вакцинацию, считает председатель Совета ректоров Московского региона Николай Кудрявцев. Для тех, кто по разным причинам не сможет привиться от коронавируса, сохраниться возможность онлайн-обучения.

