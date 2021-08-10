Минобрнауки: Привитые и непривитые студенты должны иметь равные права

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не привившимся от коронавируса студентам.

По словам министра, нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. В эфире канала «Россия 24», он отметил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Министерство образования накануне рекомендовало организовать очный формат обучения для привитых от коронавируса или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.