Минобрнауки: Привитые и непривитые студенты должны иметь равные права
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не привившимся от коронавируса студентам.
По словам министра, нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. В эфире канала «Россия 24», он отметил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.
Министерство образования накануне рекомендовало организовать очный формат обучения для привитых от коронавируса или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил, что никакой обязательной вакцинации для студентов быть не может и не должно быть, так как это незаконно.
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