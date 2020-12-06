Фальков рассказал о формате зимней сессии в вузах

«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», - заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Планируется, что студенты сдадут экзамены и зачеты в онлайн-формате согласно приказу Минобрнауки, в котором рекомендуется провести зимнюю сессию в дистанционном формате.

Ранее адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования.

«Онлайн-обучение – это конец российского образования», - уверена она.

По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со студентами как прежде.

