Не попавшие на учебу в Россию иностранные студенты могут взять академотпуск
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил иностранным студентам, которые из-за пандемии коронавируса не могут присутствовать в российских вузах, взять академический отпуск или, когда приедут, - дополнительные занятия. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Фальков в числе специальностей, обучение которым нельзя вести дистанционно, назвал некоторые медицинские и инженерные направления. Глава министерства также отметил, что вузы рассматривают для студентов-иностранцев разные варианты решения проблемы вынужденного пропуска занятий.
Накануне пресс-служба Минобрнауки сообщила, что около трети иностранных студентов из-за пандемии не могут въехать на территорию России для продолжения обучения.
Ранее представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования.
«Онлайн-обучение – это конец российского образования», - уверена она.
По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со студентами как прежде.
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