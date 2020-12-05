Не попавшие на учебу в Россию иностранные студенты могут взять академотпуск

Фальков в числе специальностей, обучение которым нельзя вести дистанционно, назвал некоторые медицинские и инженерные направления. Глава министерства также отметил, что вузы рассматривают для студентов-иностранцев разные варианты решения проблемы вынужденного пропуска занятий.

Накануне пресс-служба Минобрнауки сообщила, что около трети иностранных студентов из-за пандемии не могут въехать на территорию России для продолжения обучения.

Ранее представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования.

«Онлайн-обучение – это конец российского образования», - уверена она.

По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со студентами как прежде.

