Венесуэла открыла авиасообщение с Россией

Служба гражданской авиации Венесуэлы объявила о открытии с 23 ноября авиасообщения с Россией, сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении службы говорится, что коммерческие авиарейсы «из и в Россию и Боливию» добавлены к рейсам в Мексику, Доминикану, Панаму, Иран и Турцию. Полёты между Каракасом и Москвой с венесуэльской стороны будет выполнять авиакомпания «Конвиаса»

Отметим, что до пандемии коронавируса прямого авиасообщения между Россией и Венесуэлой не было. При этом граждане РФ могут находиться на территории латиноамериканского государства без визы на протяжении 90 дней.