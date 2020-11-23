Венесуэла открыла авиасообщение с Россией
Служба гражданской авиации Венесуэлы объявила о открытии с 23 ноября авиасообщения с Россией, сообщает пресс-служба ведомства.
В заявлении службы говорится, что коммерческие авиарейсы «из и в Россию и Боливию» добавлены к рейсам в Мексику, Доминикану, Панаму, Иран и Турцию. Полёты между Каракасом и Москвой с венесуэльской стороны будет выполнять авиакомпания «Конвиаса»
Отметим, что до пандемии коронавируса прямого авиасообщения между Россией и Венесуэлой не было. При этом граждане РФ могут находиться на территории латиноамериканского государства без визы на протяжении 90 дней.
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