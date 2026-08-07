Сыгравшего Лермонтова актера осудили на три года за покушение на мошенничество
Актера Владимира Аблогина приговорили к трем годам заключения за покушение на особо крупное мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.
По данным следствия, артист выдавал себя в мессенджере за священника, пытаясь выманить у потерпевшего 6 млн рублей на «благотворительную помощь детям», пишет RT. Как утверждала защита, актер не знал, что совершает преступление, и думал , что выполняет просьбу знакомого и помогает с финансированием театра.
«Аблогину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года», — отметили в суде.
Владимиру Аблогину 41 год, артист окончил актерский и режиссерский факультеты ГИТИСа, служил в театре «У Никитских ворот». Он известен по роли поэта Михаила Лермонтова в документально-художественном фильме Максима Беспалого «Лермонтов».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе