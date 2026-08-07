Сыгравшего Лермонтова актера осудили на три года за покушение на мошенничество

По данным следствия, артист выдавал себя в мессенджере за священника, пытаясь выманить у потерпевшего 6 млн рублей на «благотворительную помощь детям», пишет RT. Как утверждала защита, актер не знал, что совершает преступление, и думал , что выполняет просьбу знакомого и помогает с финансированием театра.

«Аблогину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года», — отметили в суде.

Владимиру Аблогину 41 год, артист окончил актерский и режиссерский факультеты ГИТИСа, служил в театре «У Никитских ворот». Он известен по роли поэта Михаила Лермонтова в документально-художественном фильме Максима Беспалого «Лермонтов».

