Посол Кубы заявил о постоянной военной угрозе со стороны США

Куба живет перед лицом военной угрозы со стороны США. Об этом заявил посол республики в России Энрике Орта Гонсалес, передает РИА Новости.

СМИ: США могут провести воздушно-десантную операцию против Кубы

Дипломат указал на рост агрессивной политики Соединенных Штатов против Кубы в последнее время.

«Нам все время приходится мириться с постоянной военной угрозой», - заявил Гонсалес.

Посол считает, что Гавана сможет преодолеть этот вызов.

Ранее СМИ сообщили о наращивании американских разведывательных ресурсов на Кубе. Власти США в том числе отправляют в республику шпионов и агентов, рассчитывая добиться реформ или смены режима.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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