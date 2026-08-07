Посол Кубы заявил о постоянной военной угрозе со стороны США
Куба живет перед лицом военной угрозы со стороны США. Об этом заявил посол республики в России Энрике Орта Гонсалес, передает РИА Новости.
Дипломат указал на рост агрессивной политики Соединенных Штатов против Кубы в последнее время.
«Нам все время приходится мириться с постоянной военной угрозой», - заявил Гонсалес.
Посол считает, что Гавана сможет преодолеть этот вызов.
Ранее СМИ сообщили о наращивании американских разведывательных ресурсов на Кубе. Власти США в том числе отправляют в республику шпионов и агентов, рассчитывая добиться реформ или смены режима.
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