Посол Кубы заявил о постоянной военной угрозе со стороны США

Дипломат указал на рост агрессивной политики Соединенных Штатов против Кубы в последнее время.

«Нам все время приходится мириться с постоянной военной угрозой», - заявил Гонсалес.

Посол считает, что Гавана сможет преодолеть этот вызов.

Ранее СМИ сообщили о наращивании американских разведывательных ресурсов на Кубе. Власти США в том числе отправляют в республику шпионов и агентов, рассчитывая добиться реформ или смены режима.

