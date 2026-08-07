На Украине лидера The Hatters Музыченко захотели признать угрозой нацбезопасности
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил внести лидера российской группы The Hatters Юрия Музыченко в список лиц, которые якобы представляют угрозу украинской национальной безопасности. Об этом говорится в тексте анонса совета, передает РИА Новости.
Отмечается, что структура обратится в министерство культуры Украины «относительно внесения гражданина РФ, музыканта, актера театра и кино и видеоблогера Юрия Музыченко в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины».
Киев обвинил Музыченко в регулярном участии в различных мероприятиях, в том числе на территории Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее российского актера, звезду сериала «День рождения Буржуя» Валерия Николаева внесли в список лиц, якобы создающих угрозу нацбезопасности Украины.
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