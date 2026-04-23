Родители учеников 7-11 классов в среднем тратят на услуги репетиторов от 5 до 6 тысяч рублей в неделю, а прибегает к их помощи каждая вторая семья, подсчитал сервис SuperJob. Володарский подчеркнул, что большинство из них нанимают репетиторов, чтобы подготовить ребенка к ОГЭ и ЕГЭ, а также дополнительным испытаниям в высшие учебные заведения. Создается ситуация, когда целью образования становится не получение знаний, а необходимость сдать выпускной экзамен.

«Высокие показатели в статистике по обращениям к репетиторам говорят о том, что Единый государственный экзамен сам по себе не отвечает задачам, которые перед ним ставились. А именно — выявить знания у ребенка и посмотреть, насколько эти знания соответствуют требованиям, которые предъявляются в высшем учебном заведении или в среднем специальном учебном заведении. Таким образом, либо нужно отменять ЕГЭ, либо нужно менять полностью содержание учебного процесса в средней школе. И мы прекрасно понимаем, что поменять содержание учебного процесса в средней школе с 1 по 11 класс быстро невозможно и, самое главное, не нужно. Соответственно остается одно: нужно менять сам подход к итоговой аттестации. Нужно заменить ЕГЭ другими формами контроля остаточных знаний», — отметил собеседник НСН.

Омбудсмен считает, что более эффективным способом оценки знаний будет ведение электронного портфолио ученика, начиная с детского сада.

«В рамках этого электронного портфолио уже искусственный интеллект может отслеживать и выставлять определенные оценки по каждому предмету. Данные электронного портфолио будут предоставляться высшим или средним специальным учебным заведениям, в которое ребенок подает документы. Таким образом, мы получим объективную картину по остаточным знаниям и, главное, — ребенок в школу будет приходить, не боясь, что он будет постоянно находиться в стрессе перед экзаменами, аттестацией, проверочными работами. Сейчас такое количество различных проверочных работ, что ученик просто не понимает, куда попал, зачем ему тогда вообще школа нужна», - добавил он.