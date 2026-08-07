Россиянам объяснили, как определить поддельное золото
Достаточно будет одного прибора или простого магнита, заявил НСН Алексей Вязовский.
Проверка на химические реакции не доступна обычному человеку, но есть много дешевых способ понять, не контрафактное ли изделие. В первую очередь, надо смотреть на цену, рассказал НСН вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.
Поток контрабанды драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий в Россию резко увеличился, причем в ближайшее время рынок наводнят подделки. Об этом сообщают «Известия». Вязовский объяснил, как не купить подделку.
«Контрабандная ювелирка дешевле где-то на треть, чем оригинал. Там либо низкая проба, либо металлы, которые близки по весу к золоту, например, тот же вольфрам. Раньше она к нам попадала через Турцию и ОАЭ, но теперь там ловят курьеров. Проблема еще и в том, что у нас из страны вывозят золотые слитки, пользуясь льготами Евразийского экономического союза, а в обратном направлении привозили контрафактные изделия. Чтобы точно проверить изделие, то надо смотреть на специальный номер, который должен быть в государственной базе данных по обращению с драгоценными камнями и металлами. Но главное, что должно вызвать подозрение — это цена, если она сильно ниже рыночной. Рядовой покупатель также может купить ручной спектрометр, который определит пробу по отражению. Некоторые программы на ноутбуках могут показать пробу за счет оценки электропроводности. Можно капать кислотам, чтобы посмотреть реакцию, но это не очень доступно обычным людям. Внешний осмотр можно проверять еще магнитом — будет такой глубокий гул», — указал он.
Ранее Вязовский объяснил НСН, почему монета с «Лунтиком» будет стоить 20 тысяч рублей.
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