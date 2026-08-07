Проверка на химические реакции не доступна обычному человеку, но есть много дешевых способ понять, не контрафактное ли изделие. В первую очередь, надо смотреть на цену, рассказал НСН вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.



Поток контрабанды драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий в Россию резко увеличился, причем в ближайшее время рынок наводнят подделки. Об этом сообщают «Известия». Вязовский объяснил, как не купить подделку.