Депутат Смолин заявил, что ЕГЭ привел к незнанию русского языка
Олег Смолин заявил НСН, что ЕГЭ сдают все, но русский язык знает меньшинство, что прослеживается в культуре речи даже политиков и ведущих.
Сочинение и диктант – это более подходящая форма экзамена по русскому языку, чем ЕГЭ, сегодня выпускники школы показывают низкий уровень грамотности, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.
Студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать четыре дисциплины - история, основы российской государственности, философия и русский язык, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Смолин уверен, что необходимость в русском языке возникла из-за ЕГЭ.
«Что касается русского языка, боюсь, что это попытка компенсировать недостатки школьного образования, в особенности, ЕГЭ. Дело в том, что ЕГЭ сдают все, но русский язык знают меньшинство. Мы слышим это по культуре речи политиков, радиоведущих и так далее. Возможно, изучение русского языка в вузе повысит общий уровень грамотности и культуры речи. Но я бы начинал с другого. Я бы изменил форму школьного экзамена по русскому языку. Я убежден, что сочинение гораздо лучше учит выражать мысли, а диктант гораздо лучше проверяет грамотность, чем ЕГЭ. Если бы мы изменили форму аттестации, возможно, нам не пришлось бы дополнительно студентов учить русскому языку. Когда я учился в университете, в университете русскому языку не учили. Считалось, что это задача школы», - рассказал он.
Разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный» начнётся в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в его рамках предметом изучения «станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России».
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