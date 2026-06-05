«Что касается русского языка, боюсь, что это попытка компенсировать недостатки школьного образования, в особенности, ЕГЭ. Дело в том, что ЕГЭ сдают все, но русский язык знают меньшинство. Мы слышим это по культуре речи политиков, радиоведущих и так далее. Возможно, изучение русского языка в вузе повысит общий уровень грамотности и культуры речи. Но я бы начинал с другого. Я бы изменил форму школьного экзамена по русскому языку. Я убежден, что сочинение гораздо лучше учит выражать мысли, а диктант гораздо лучше проверяет грамотность, чем ЕГЭ. Если бы мы изменили форму аттестации, возможно, нам не пришлось бы дополнительно студентов учить русскому языку. Когда я учился в университете, в университете русскому языку не учили. Считалось, что это задача школы», - рассказал он.

Разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный» начнётся в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в его рамках предметом изучения «станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России».

