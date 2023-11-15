Эвакуированные из сектора Газа 40 россиян прибудут в Москву 16 ноября
Сорок россиян из сектора Газа доставят в Москву 16 ноября. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, среди очередной партии беженцев 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства. Нуждающимся в лечении, в том числе людям с артериальной гипертонией, выданы необходимые лекарственные препараты, передает РИА Новости.
Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Предварительно вылет очередной группы в Россию запланирован в четверг, 16 ноября.
В ночь на серду, 15 ноября, в Москву прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян. Самолет МЧС России из Каира приземлился в аэропорту «Домодедово». На борту лайнера были 98 граждан РФ и членов их семей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru