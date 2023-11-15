Эвакуированные из сектора Газа 40 россиян прибудут в Москву 16 ноября

Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Предварительно вылет очередной группы в Россию запланирован в четверг, 16 ноября.

В ночь на серду, 15 ноября, в Москву прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян. Самолет МЧС России из Каира приземлился в аэропорту «Домодедово». На борту лайнера были 98 граждан РФ и членов их семей.



