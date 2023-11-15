В Москву прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян
15 ноября 202303:01
Самолет, который доставил вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян, приземлился в московском аэропорту «Домодедово», сообщает РИА Новости.
Речь идет о спецборте МЧС России из Каира. На борту лайнера были 98 граждан РФ и членов их семей.
В списках на эвакуацию из сектора Газа числились более тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru