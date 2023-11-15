В Москву прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Самолет, который доставил вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян, приземлился в московском аэропорту «Домодедово», сообщает РИА Новости.

МИД РФ: эвакуация россиян из сектора Газа займет три дня

Речь идет о спецборте МЧС России из Каира. На борту лайнера были 98 граждан РФ и членов их семей.

В списках на эвакуацию из сектора Газа числились более тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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