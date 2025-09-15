После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали двух подозреваемых
Директор и главный инженер компании, эксплуатирующей канатно-кресельную дорогу на Эльбрусе, задержаны после смертельной аварии. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.
Как установили правоохранители, оборудование дороги эксплуатировалось ООО «МКД Эльбрус». Директора и главного инженера компании, которые отвечали за обслуживание и безопасность оказываемых услуг, задержали.
«Также следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена ее эксплуатация на всем протяжении трассы», - отметили в СК.
Ранее на канатной дороге на Эльбрусе произошла авария, в результате которой погибли три человека. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru