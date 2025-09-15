Украинский дрон атаковал машину членов УИК в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал автомобиль с членами участковой избирательной комиссии (УИК) во время проведения выборов в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании.
Губернатор поблагодарил МВД, МЧС, Росгвардию, Минобороны, местные власти и избиркомы за работу в непростой ситуации на фоне высокой активности ВСУ.
«У нас есть комиссии, которые подвергались атакам. У нас был автомобиль, который уничтожен, на котором передвигались члены комиссии. У нас были обстрелы участковых избирательной комиссии», - рассказал Гладков.
Он отметил, что обошлось без жертв, а голосование прошло организованно, несмотря на сложные условия.
Между тем в ночь на 15 сентября в Белгородской области сбили шесть украинских БПЛА, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поместье Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 15 млн долларов
- Выборы выявили недовольство властями на Камчатке и в Свердловской области
- Украинский дрон атаковал машину членов УИК в Белгородской области
- Медведев: Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну НАТО с РФ
- ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда
- В АТОР рассказали о росте цен на поездки в безвизовый Китай
- Три страны НАТО наблюдают за учениями «Запад-2025»
- Трамп пригрозил режимом ЧП при отказе Вашингтона сотрудничать по миграции
- Итальянский мотогонщик умер от травм после гонки
- В ОАК заявили о рекордных поставках самолетов для ВКС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru