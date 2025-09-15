Украинский дрон атаковал машину членов УИК в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с членами участковой избирательной комиссии (УИК) во время проведения выборов в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании.

Губернатор поблагодарил МВД, МЧС, Росгвардию, Минобороны, местные власти и избиркомы за работу в непростой ситуации на фоне высокой активности ВСУ.

«У нас есть комиссии, которые подвергались атакам. У нас был автомобиль, который уничтожен, на котором передвигались члены комиссии. У нас были обстрелы участковых избирательной комиссии», - рассказал Гладков.

Он отметил, что обошлось без жертв, а голосование прошло организованно, несмотря на сложные условия.

Между тем в ночь на 15 сентября в Белгородской области сбили шесть украинских БПЛА, пишет 360.ru.

