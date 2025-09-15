Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
15 сентября 202511:22
Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре дрона ВСУ в двух российских регионах, передает Минобороны.
«С 08.00 до 10.00 мск... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в ведомстве.
Уточняется, что три БПЛА сбили в Курской области, один – в Брянской.
За прошедшую ночь ПВО уничтожила шесть украинских дронов в Белгородской области, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
- Поместье Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 15 млн долларов
- Выборы выявили недовольство властями на Камчатке и в Свердловской области
- Украинский дрон атаковал машину членов УИК в Белгородской области
- Медведев: Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну НАТО с РФ
- ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда
- В АТОР рассказали о росте цен на поездки в безвизовый Китай
- Три страны НАТО наблюдают за учениями «Запад-2025»
- Трамп пригрозил режимом ЧП при отказе Вашингтона сотрудничать по миграции
- Итальянский мотогонщик умер от травм после гонки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru