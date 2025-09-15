Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре дрона ВСУ в двух российских регионах, передает Минобороны.

«С 08.00 до 10.00 мск... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в ведомстве.

Уточняется, что три БПЛА сбили в Курской области, один – в Брянской.

За прошедшую ночь ПВО уничтожила шесть украинских дронов в Белгородской области, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
