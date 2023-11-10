МИД РФ: эвакуация россиян из сектора Газа займет три дня

По его словам, эвакуация всех россиян не продлится более трех дней.

«Это зависит от пропускной способности самого КПП. Если пойдет нормально все», — уточнил дипломат.

Он также отметил, что в пятницу, 10 ноября, из-за того, что часть палестинцев попытались эвакуировать раненых в машинах скорой помощи, не предупредив об этом египетские власти, эвакуация через КПП «Рафах» была приостановлена для всех.

Ранее стало известно, что в аэропорту Каира два Ил-76 готовы эвакуировать россиян из сектора Газа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

