МИД РФ: эвакуация россиян из сектора Газа займет три дня
Граждане России могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает РИА Новости.
По его словам, эвакуация всех россиян не продлится более трех дней.
«Это зависит от пропускной способности самого КПП. Если пойдет нормально все», — уточнил дипломат.
Он также отметил, что в пятницу, 10 ноября, из-за того, что часть палестинцев попытались эвакуировать раненых в машинах скорой помощи, не предупредив об этом египетские власти, эвакуация через КПП «Рафах» была приостановлена для всех.
Ранее стало известно, что в аэропорту Каира два Ил-76 готовы эвакуировать россиян из сектора Газа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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