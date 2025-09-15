Медведев: Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну НАТО с РФ
15 сентября 202510:39
Инициатива о введении бесполетной зоны над Украиной провокационна и грозит конфликтом НАТО и России. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Реализация провокационной идеи... и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», - написал политик в Telegram-канале.
Медведев призвал называть вещи своими именами.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал обдумать вопрос введения бесполетной зоны над Украиной, напоминает РЕН ТВ.
