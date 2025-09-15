Медведев: Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну НАТО с РФ

Инициатива о введении бесполетной зоны над Украиной провокационна и грозит конфликтом НАТО и России. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Глава МИД Польши призвал рассмотреть создание бесполетной зоны над Украиной

«Реализация провокационной идеи... и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», - написал политик в Telegram-канале.

Медведев призвал называть вещи своими именами.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал обдумать вопрос введения бесполетной зоны над Украиной, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ РоссияНАТОДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры