ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда

Мероприятия празднования Дня города в Москве посетили порядка миллиона человек Явка на экстерриториальных участках для электронного голосования жителей 19 регионов России в столице составила 77% Собянин: Городской вокзал «Серп и Молот» станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы Собственный бизнес помогут открыть ветеранам СВО и членам их семей в Москве Рекорд атмосферного давления повторен в Москве