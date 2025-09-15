ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда
15 сентября 202510:26
Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала генерального прокурора РФ Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Об этом пишет РИА Новости.
«Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС РФ», - постановила ВККС по итогам заседания.
Решение было принято единогласно.
Ранее Краснов подал заявление на замещение поста главы ВС. Он стал единственным кандидатом на эту должность, пишет 360.ru.
