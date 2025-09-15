ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала генерального прокурора РФ Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Об этом пишет РИА Новости.

«Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС РФ», - постановила ВККС по итогам заседания.

Решение было принято единогласно.

Ранее Краснов подал заявление на замещение поста главы ВС. Он стал единственным кандидатом на эту должность, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
