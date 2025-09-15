Поместье Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 15 млн долларов
Комплекс из трех домов, принадлежавших американскому режиссеру Дэвиду Линчу, выставили на продажу в Лос-Анджелесе за 15 млн долларов. Об этом пишет Variety.
Кинематографист жил в этих зданиях в течение 35 лет, создав здесь фильмы «Малхолланд-драйв» и «Шоссе в никуда». Основной корпус был спроектирован в 1963 году, другие участки Линч выкупил позже. Здесь находились штаб-квартира его компании Asymmetrical Productions, монтажная студия и кинозал.
Известно, что в доме есть камин и панорамное окно на холм, на территории оборудован бассейн и возведен двухэтажный гостевой дом.
Дэвид Линч умер 16 января 2025 года, напоминает РЕН ТВ. Культовому режиссеру было 78 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поместье Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 15 млн долларов
- Выборы выявили недовольство властями на Камчатке и в Свердловской области
- Украинский дрон атаковал машину членов УИК в Белгородской области
- Медведев: Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну НАТО с РФ
- ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда
- В АТОР рассказали о росте цен на поездки в безвизовый Китай
- Три страны НАТО наблюдают за учениями «Запад-2025»
- Трамп пригрозил режимом ЧП при отказе Вашингтона сотрудничать по миграции
- Итальянский мотогонщик умер от травм после гонки
- В ОАК заявили о рекордных поставках самолетов для ВКС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru