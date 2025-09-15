Поместье Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 15 млн долларов

Комплекс из трех домов, принадлежавших американскому режиссеру Дэвиду Линчу, выставили на продажу в Лос-Анджелесе за 15 млн долларов. Об этом пишет Variety.

Кинематографист жил в этих зданиях в течение 35 лет, создав здесь фильмы «Малхолланд-драйв» и «Шоссе в никуда». Основной корпус был спроектирован в 1963 году, другие участки Линч выкупил позже. Здесь находились штаб-квартира его компании Asymmetrical Productions, монтажная студия и кинозал.

Известно, что в доме есть камин и панорамное окно на холм, на территории оборудован бассейн и возведен двухэтажный гостевой дом.

Дэвид Линч умер 16 января 2025 года, напоминает РЕН ТВ. Культовому режиссеру было 78 лет.

