Сексуальное влечение к вымышленным персонажам останется временным развлечением и человечеству не грозит заменой реальных жен и мужей на нейроперсонажей, заявил в интервью НСН депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

Ранее СМИ сообщили о появлении так называемых «фиктисексуалов» - людей, испытывающих страсть исключительно к вымышленным персонажам вроде героев видеоигр. Вассерман напомнил, что подобное было еще в Древней Греции.