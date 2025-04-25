«Жениться на статуе?»: Вассерман не верит, что россияне заменят жен нейромоделями
Пигмалион влюбился в статую и «женился» на ней, однако это не стало массовым увлечением, так что вряд ли мужья откажутся от живых жен в пользу виртуальных, сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман.
Сексуальное влечение к вымышленным персонажам останется временным развлечением и человечеству не грозит заменой реальных жен и мужей на нейроперсонажей, заявил в интервью НСН депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Ранее СМИ сообщили о появлении так называемых «фиктисексуалов» - людей, испытывающих страсть исключительно к вымышленным персонажам вроде героев видеоигр. Вассерман напомнил, что подобное было еще в Древней Греции.
«Я не думаю, что это новый тренд. Люди, предпочитающие удовлетворять свои половые потребности не с живыми людьми противоположного пола, а с чем-нибудь выдуманным, были всегда и, скорее всего, всегда будут. Более того, например, в Греции был миф о скульпторе Пигмалионе. Он изваял такую прекрасную статую, что сам в нее влюбился. Богиня любви Афродита сжалилась над ним и оживила эту статую. Скульптор дал ей имя Галатея и женился на ней вполне официально. Я думаю, что какая-то реальность за этой легендой была», - отметил депутат.
Он не усмотрел в новом явлении опасности для судеб мира.
«Судя по тому, что нечто подобное известно с совершенно незапамятных времен, но так и не стало действительно массовым увлечением, скорее всего, и в этот раз поразвлекаются и об этом забудут. Какая-то прослойка людей, увлекающихся этим способом удовлетворить свое половое влечение, скорее всего, будет, но вряд ли это будет настолько заметно, чтобы всерьез повлиять на многих, не говоря уже об изменении судеб всего мира», - заключил собеседник НСН.
Сексолог Юлия Варра ранее объяснила «Радиоточке НСН», что так называемая «фиктисексуальность» является одной из нормальных форм взросления, но только до 25 лет.
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