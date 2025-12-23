СМИ: Цены на запчасти для двигателей вырастут на 25%

В зависимости от категории падение составило от 5% до 11%. Особенно заметно подешевели силовые агрегаты и детали к ним. В тройке лидеров по спросу на новые запчасти — Hyundai, Škoda и концерн VAG.

Однако в следующем году рынок может развернуться: на многие компоненты цены, напротив, начнут расти. Ожидается средний рост на 10–15%, а в некоторых сегментах — на 20–25%. Текущее проседание цен эксперты объясняют ростом количества предложений на рынке.

Ранее автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

