СМИ: Цены на запчасти для двигателей вырастут на 25%
Аналитики отмечают снижение цен на автозапчасти в ноябре 2025 года, сообщают «Известия».
В зависимости от категории падение составило от 5% до 11%. Особенно заметно подешевели силовые агрегаты и детали к ним. В тройке лидеров по спросу на новые запчасти — Hyundai, Škoda и концерн VAG.
Однако в следующем году рынок может развернуться: на многие компоненты цены, напротив, начнут расти. Ожидается средний рост на 10–15%, а в некоторых сегментах — на 20–25%. Текущее проседание цен эксперты объясняют ростом количества предложений на рынке.
Ранее автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: США не обнародуют часть гарантий безопасности для Украины
- Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о мошенничестве с поставками ВПК
- СМИ: Цены на запчасти для двигателей вырастут на 25%
- В России одобрили создание новой игорной зоны
- Генерал-майор ФСБ: Информацию о Сарварове могли передать «кроты»
- СМИ: Приостановлена лицензия «Шанинки»
- СМИ: Жертвы мошенников теперь могут подавать иски о возмещении ущерба по месту жительства
- Цена российской нефти упала до $34 за баррель
- Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
- В России начали штрафовать за склонение к аборту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru