«Это только концепт»: Автоэксперт оценил перспективы электрокара «Атом» на рынке
В автопроме горизонт планирования сегодня составляет 1 месяц, но в концепт «Атома» заложены хорошие характеристики, сказал Игорь Моржаретто.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН заявил, что концепт российского электромобиля «Атом» имеет хорошие характеристики, но горизонт планирования в отечественном автопроме сократился с 5-7 лет до одного месяца.
Ранее «Кама» представила первый функциональный образец российского электромобиля «Атом». Он сможет разгоняться до 100 км/ч за семь секунд, запас хода 500 км. Продажи запустят в 2025 году. Моржаретто назвал разработку перспективной, но ко времени старта продаж ситуация в стране может измениться.
«Это только концепт, а не серийный или предсерийный автомобиль – он не ездит. Показали, что разработка идет, есть такие-то перспективы. Амбициозные планы, заложены хорошие характеристики, но говорить, что будет к 2025 году, сложно. В автопроме сегодня горизонт планирования 1 месяц, хотя раньше был 5-7 лет», - сказал Моржаретто.
Собеседник НСН отметил, что разработчики «Атома» должны ориентироваться и на зарубежные рынки.
«Российские автомобили в основном идут в страны СНГ. Штучные поставки идут в Южную Америку, Северную Африку. Если делается серьезный проект, то он должен быть конкурентоспособным на других рынках. В России инфраструктура для электромобилей развивается. Появляются ежегодно сотни новых зарядных станций. Есть госпрограмма по поддержке этого направления. Хотя нерешенных проблем много, но впереди несколько лет, которые будут определяющими», - резюмировал Моржаретто.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал НСН, что для создания «народного автомобиля» нужно сфокусироваться на уже имеющейся платформе, при этом для успешной реализации проекта топ-менеджерам концерна нужно будет «ужаться» в своих запросах.
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