За счет рабочих? Автомобилисты не поверили в «народную машину» за полмиллиона рублей
Инициатива лидера «Справедливой России» Сергея Миронова реализуема только на основе уже существующей модели, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Для создания «народного автомобиля» нужно сфокусироваться на уже имеющейся платформе, при этом для успешной реализации проекта топ-менеджерам концерна нужно будет «ужаться» в своих запросах, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в стране нужно создать нацпроект «Народный автомобиль», по которому машина будет стоить 500 тысяч рублей. Она должна иметь 100-120 лошадиных сил, механическую коробку передач, две подушки безопасности, а также кондиционер и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
«Создавать новый народный автомобиль – не очень рабочая схема, мы это уже проходили. Если есть желание это сделать, то основываться надо на уже существующей платформе – это простая примитивная машина не самой современной конструкции», - сказал Хайцеэр.
При этом на российском рынке уже есть модель, претендующая на звание «народной», однако для заявленных Мироновым критерием необходимо «урезать» ряд трат среди высшего руководства автоконцерна.
«Уже есть автомобиль, который может стать «бестселлером» - это Lada Granta, просто продается она дороже. Если сократить часть расходов, сделать производство дотационным, сократив количество заместителей у господина Соколова (глава «АвтоВАЗа», прим. ред), сократить зарплату рабочим, убрать прибыль, то она будет стоить 500 тысяч рублей», - заявил собеседник.
Он считает нереализуемой идею создать автомобиль, который стоил бы полмиллиона рублей в нынешних реалиях.
«Создать новый автомобиль за эти деньги невозможно. Использовать в качестве платформы старый, проверенный автомобиль, наверное, с натяжкой можно. Но еще раз повторюсь – надо сильно сократить расходы и не думать о прибыли», - подытожил Хайцеэр.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «АвтоВАЗ» функционирует при поддержке государства, и высокая долговая нагрузка компании, а также трехмесячный простой не погубят концерн.
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