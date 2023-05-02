За счет рабочих? Автомобилисты не поверили в «народную машину» за полмиллиона рублей

Для создания «народного автомобиля» нужно сфокусироваться на уже имеющейся платформе, при этом для успешной реализации проекта топ-менеджерам концерна нужно будет «ужаться» в своих запросах, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в стране нужно создать нацпроект «Народный автомобиль», по которому машина будет стоить 500 тысяч рублей. Она должна иметь 100-120 лошадиных сил, механическую коробку передач, две подушки безопасности, а также кондиционер и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».