«Никто не вернется!»: Россиянам дали советы по покупке автомобиля

«Покупка автомобиля – это эмоциональная покупка, решил себя любимого порадовать – покупай. Сколько можно ждать? Год, пять или шесть? В ближайшей перспективе, через 3-4 года даже близко никто из брендов в Россию не вернется, они хотят, но зарубежные политики им этого не дадут. Проблема с запчастями есть, но ее будут решать, будет спрос, будет и предложение», - отметил он.

Он также рассказал, что в нынешних условиях китайские автомобили будут составлять основную конкуренцию отечественным моделям.

«События развиваются логически, и они меня радуют. Сейчас, например, «Авилон» будет приобретать заводы Volkswagen. Все машины сейчас востребованы, потребитель меняет свои предпочтения. В Шанхайском автосалоне (международная выставка автомобилей, прим. НСН) сто новинок, китайцы идут к нам, замещение идет. Конечно, у АвтоВАЗа и «Москвича» будут конкуренты, но это хорошо для потребителя. Конкурентная борьба создает условия для улучшения качества работы. Эта борьба будет влиять на цены. Есть новость, что летом придет один иранский бренд, он тоже будет какую-то конкуренцию составлять», - рассказал собеседник НСН.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказала, чем в России заменят премиальные шины на фоне ухода компаний.

