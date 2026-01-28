«Забота о психике»: Володин объяснил запрет на фотосъемку в Госдуме
Запрет на съёмку пленарных заседаний Госдумы связан с заботой о здоровье фотографов. Как пишет RT, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что фотографы могут запечатлеть депутатов в моменты проявления «не очень правильных черт характера», например, когда они зевают.
Спикер указал, что постоянная съёмка неудачных моментов может привести к «серьезным отклонениям психики».
«Мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам», - сказал журналистам Володин.
Ранее парламентарий Анатолий Вассерман заявил «Радиоточке НСН», что смешные фото могут скомпрометировать политиков перед выборами в Госдуму.
