«Мокрый» лизинг: Кто арендует для России самолеты вместе с экипажем
Международные линии Россия никому не отдаст, а на внутренних зарубежные авиаперевозчики работать не смогут, заявил НСН авиаэксперт Виктор Горбачев.
Вряд ли Росавиация сможет заключить контракт по схеме «мокрого» лизинга с «дружественными странами», в том числе представителями СНГ, рассказал НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Россия открыта для консультаций с зарубежными авиаперевозчиками по возможным форматам сотрудничества, связанным с использованием схемы «мокрого» лизинга, сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров. В этом случае самолет передается в аренду вместе с экипажем. Пока от иностранных компаний инициатив не поступало.
«Обсуждать подобные контракты сейчас для России невозможно вообще ни с кем. Во-первых, Россия ведет военные действия. Во-вторых, непонятно, где эти ребята будут летать: на международных линиях или на внутренних? Для работы на внутренних линиях нужно безупречное знание русского языка. Как мы будем брать экипажи из дружественных стран, тех же Китая, Индии или Ирана? У них может быть только английский - значит, речь идет о международных линиях. Но на каких, когда для нас 80% государств закрыто? Непонятно, какие потребности на каких международных линиях нам надо закрывать? Международные полеты - наиболее выгодные, и каждая авиакомпания бьется за эти направления. Зачем мы будем какому-то чужому дяде их отдавать?» - заявил Горбачев.
Авиаперевозчиков даже из стран СНГ будет проблематично привлечь для работы в России.
«На внутренней линии мы можем запускать только самолеты и экипажи из СНГ. У Белоруссии у самой не хватает воздушных судов. Значит, остаются Таджикистан, Узбекистан, Кыргыстан, но у граждан этих стран не самый блестящий русский язык за запуска на внутренних линиях. И потом, как на это посмотрят наши силовые структуры? Эти ребята будут пролетать над российскими городами и делать аэрофотосъемку, работая, например, на украинскую разведку. Как ФСБ будет проверять граждан других государств? Кроме того, экипажам придется платить в более твердой валюте. А где у нас евро и доллары?» - сказал авиаэксперт.
Аэропорт «Домодедово» не купят в бизнес-целях, так как комплекс себя на окупает, это убыточный актив, заявил ранее НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стивен Сигал решил продать свой особняк на Рублевке
- Худрук театра «Модерн» пообещал «перерождение и кипяток» через Чехова
- «Страшно идти домой!»: Курские дети просят сделать свет на дороге в школу
- «Забота о психике»: Володин объяснил запрет на фотосъемку в Госдуме
- Песков: Данные о потерях в ходе СВО уполномочено давать только Минобороны
- «Мокрый» лизинг: Кто арендует для России самолеты вместе с экипажем
- «Их проблемы»: Песков оценил отказ Евросоюза от российского газа
- Путин подписал указ об установлении 8 февраля Дня военной полиции
- «Отродясь не было!»: В профсоюзе врачей удивились средней зарплате в 147 тысяч рублей
- В Куршевеле сгорел бутик «Рандеву», где проходил скандальный корпоратив
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru