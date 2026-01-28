Россия открыта для консультаций с зарубежными авиаперевозчиками по возможным форматам сотрудничества, связанным с использованием схемы «мокрого» лизинга, сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров. В этом случае самолет передается в аренду вместе с экипажем. Пока от иностранных компаний инициатив не поступало.

«Обсуждать подобные контракты сейчас для России невозможно вообще ни с кем. Во-первых, Россия ведет военные действия. Во-вторых, непонятно, где эти ребята будут летать: на международных линиях или на внутренних? Для работы на внутренних линиях нужно безупречное знание русского языка. Как мы будем брать экипажи из дружественных стран, тех же Китая, Индии или Ирана? У них может быть только английский - значит, речь идет о международных линиях. Но на каких, когда для нас 80% государств закрыто? Непонятно, какие потребности на каких международных линиях нам надо закрывать? Международные полеты - наиболее выгодные, и каждая авиакомпания бьется за эти направления. Зачем мы будем какому-то чужому дяде их отдавать?» - заявил Горбачев.

Авиаперевозчиков даже из стран СНГ будет проблематично привлечь для работы в России.

«На внутренней линии мы можем запускать только самолеты и экипажи из СНГ. У Белоруссии у самой не хватает воздушных судов. Значит, остаются Таджикистан, Узбекистан, Кыргыстан, но у граждан этих стран не самый блестящий русский язык за запуска на внутренних линиях. И потом, как на это посмотрят наши силовые структуры? Эти ребята будут пролетать над российскими городами и делать аэрофотосъемку, работая, например, на украинскую разведку. Как ФСБ будет проверять граждан других государств? Кроме того, экипажам придется платить в более твердой валюте. А где у нас евро и доллары?» - сказал авиаэксперт.

Аэропорт «Домодедово» не купят в бизнес-целях, так как комплекс себя на окупает, это убыточный актив, заявил ранее НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

