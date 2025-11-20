В сферу ЖКХ не хотят идти из-за низких зарплат, тяжелого труда и непрестижности профессии

В России острее всего кадровая проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства сложилась с дворниками, инженерами, слесарями и руководителями, сообщают «Известия» со ссылкой на власти регионов.

Россиянам рассказали, как законно сократить расходы на отопление

Ситуация с прошлого года практически не изменилась. При этом зарплаты в этой сфере за последний год выросли на 25% — до 81 тыс. рублей, но всё еще остаются недостаточными для преодоления кадрового дефицита. В сферу ЖКХ не хотят идти из-за низких зарплат, тяжелого труда и непрестижности профессии.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, основная причина кризиса — неконкурентоспособность зарплат в отрасли. Он указал, что выпускник вуза может зарабатывать вдвое больше, работая курьером, без тяжелых условий труда.

Ранее стало известно, что УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры