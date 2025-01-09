«LoL, пираты и чуждые ценности»: Смогут ли в РФ запретить деструктивные видеоигры

В России не проводится официальные турниры по видеоигре League of Legends, при этом запретить «деструктивный» или «нетрадиционный» контент практически невозможно, объяснил в интервью НСН декан факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Роман Алымов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что получает много обращений в связи с агрессией, насилием и пропагандой «чуждых нам ценностей» в видеоиграх. По его словам, в январе депутаты планируют защитить детей от деструктивного контента.