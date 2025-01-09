«LoL, пираты и чуждые ценности»: Смогут ли в РФ запретить деструктивные видеоигры
Есть множество способов обойти любые запреты видеоигр, при этом в РФ не проводятся соревнования по играм, нарушающим закон, сказал в эфире НСН Роман Алымов.
В России не проводится официальные турниры по видеоигре League of Legends, при этом запретить «деструктивный» или «нетрадиционный» контент практически невозможно, объяснил в интервью НСН декан факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Роман Алымов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что получает много обращений в связи с агрессией, насилием и пропагандой «чуждых нам ценностей» в видеоиграх. По его словам, в январе депутаты планируют защитить детей от деструктивного контента.
«Физически ограничить распространение игрового контента в интернете фактически невозможно. Есть множество способов обхода любых ограничений и блокировок от VPN и иностранных аккаунтов в онлайн-магазинах до "пиратских" способов распространения копий видеоигры. Гораздо интереснее будет изучить возрастные ограничения, поскольку, несмотря на законодательно прописанные критерии, в нашей стране есть определенные сложности с их практическим применением. Прежде всего, из-за отсутствия консолидированного мнения экспертного сообщества», - сказал Алымов.
При этом он заверил, что Федерация компьютерного спорта России следит за играми с «чуждым» контентом.
«На киберспорте эта инициатива может отразиться только в случае, если в играх присутствует контент, который нарушает действующее российское законодательство. Как, например, популярная в Азии киберспортивная видеоигра League of Legends, где присутствует пропаганда нетрадиционных отношений. Однако Федерация компьютерного спорта России следит за этим. Поэтому соревнования по той же LoL в нашей стране и не проводятся. Главное, чтобы процесс законодательного регулирования рынка видеоигр не превратился в бюрократический барьер на пути развития отечественной видеоигровой индустрии», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее сообщил, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработчиком которой является украинская студия GSC Game World, может быть запрещена в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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