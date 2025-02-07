СМИ: Российские студии попросили убрать невыполнимые требования из закона об играх

В частности компании просят исключить из законопроекта обязанность разработчика сохранять доступ к видеоигре бесконечно, в режиме 24х7х365, предлагая сформулировать условия прекращения и ограничения доступа в лицензионных соглашениях.

Помимо прочего игровые студии также заинтересованы в сохранении налоговых IT-льгот для разработчиков, гибком механизме маркировки и возможности оспаривать экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, обязывающий распространителей (издателей) видеоигр идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Также онлайн-магазины должны будут информировать пользователей о содержании видеоигр, в том числе предупреждать, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия.

Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры. По ее словам, инициатива требует серьезных доработок, напоминает «Радиоточка НСН».

