СМИ: Российские студии попросили убрать невыполнимые требования из закона об играх
Российские игровые студии призвали пересмотреть некоторые «невыполнимые требования» законопроекта о регулировании игровой индустрии. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо АПРИОРИ, АИИ, ПАО «МТС» и юридической компании «ЭБР», направленное в Госдуму.
В частности компании просят исключить из законопроекта обязанность разработчика сохранять доступ к видеоигре бесконечно, в режиме 24х7х365, предлагая сформулировать условия прекращения и ограничения доступа в лицензионных соглашениях.
Помимо прочего игровые студии также заинтересованы в сохранении налоговых IT-льгот для разработчиков, гибком механизме маркировки и возможности оспаривать экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, обязывающий распространителей (издателей) видеоигр идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Также онлайн-магазины должны будут информировать пользователей о содержании видеоигр, в том числе предупреждать, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия.
Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры. По ее словам, инициатива требует серьезных доработок, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru