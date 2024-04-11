«Это подкуп»: Надбавка для классных руководителей не решит кадровый вопрос в регионах
Почти в половине регионов России учителя по ставке получают ниже прожиточного минимума, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Решить проблему дефицита кадров в школах и колледжах можно, обеспечив достойную оплату труда на уровне двух МРОТ за ставку. Об этом в разговоре с НСН рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Правительство удвоило выплаты за классное руководство в школах и кураторство в колледжах и техникумах, пишут «Известия». С 1 марта 2024 года для специалистов, работающих в населенных пунктах численностью менее 100 000 человек, размер выплаты увеличен с 5 до 10 тысяч рублей. Однако Казаков заявил, что данная мера поддержки не поможет существенно изменить ситуацию.
«Текущая надбавка – больше подкуп учителей, чтобы показать, что о них не забывают. Но она проблему не решает, лишь немного замыливает ситуацию. Нужно понимать, что прибавку получит только часть учителей, что несет негативные последствия. Другая часть педагогов будет обижена, примерно половина учителей прибавку не получит. Не все у нас классные руководители. Это может внести раздор в коллектив, ведь все работают с учащимися, всем нужно увеличивать зарплату», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в ряде регионов страны учителя по-прежнему вынуждены брать в нагрузку дополнительные часы, чтобы зарабатывать больше прожиточного минимума.
«Сегодня зарплата учителя зависит не от его должности, а от нагрузки – количества уроков в неделю. Ставка – 18 уроков в неделю, при такой нагрузке зарплата в половине регионов страны не доходит до прожиточного минимума. К примеру, в Нижегородской области ставка учителя не доходит до МРОТ. Чтобы получать зарплату, на которую можно жить, специалист берет 1,5-2 ставки и дополнительное классное руководство. Мы профсоюзом выдвигали лозунг – два МРОТ за ставку. Сегодня наша инициатива услышана, редко кто в Госдуме не говорит, что два МРОТ за ставку и даже больше – было бы неплохо. Идут обсуждения, но, к сожалению, пока государство не хочет сделать зарплату учителей более достойной. Специалистов просто нагружают большим количеством часов, доводя зарплату до нужного уровня. Ведь есть майские указы президента, по которым зарплата учителей должна быть средней по региону», - посетовал собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах, если оно происходит в нерабочее время. По словам инициатора предложения вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, на данный момент 86% педагогов тратят на коммуникацию с родителями около одного часа в день, передает «Радиоточка НСН».
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