«Это подкуп»: Надбавка для классных руководителей не решит кадровый вопрос в регионах

Правительство удвоило выплаты за классное руководство в школах и кураторство в колледжах и техникумах, пишут «Известия». С 1 марта 2024 года для специалистов, работающих в населенных пунктах численностью менее 100 000 человек, размер выплаты увеличен с 5 до 10 тысяч рублей. Однако Казаков заявил, что данная мера поддержки не поможет существенно изменить ситуацию.

«Текущая надбавка – больше подкуп учителей, чтобы показать, что о них не забывают. Но она проблему не решает, лишь немного замыливает ситуацию. Нужно понимать, что прибавку получит только часть учителей, что несет негативные последствия. Другая часть педагогов будет обижена, примерно половина учителей прибавку не получит. Не все у нас классные руководители. Это может внести раздор в коллектив, ведь все работают с учащимися, всем нужно увеличивать зарплату», - сказал он.