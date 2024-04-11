Экс-министр просвещения РФ заявила о недостаточности 45 минут для урока в школе

Проверка домашней работы и объяснение нового материала не укладываются в 45 минут урока, заявила ТАСС президент Российской академии образования, бывший министр просвещения Ольга Васильева.

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«В 45 минут не укладывается и проверка прошлой домашней работы, и объяснение нового материала, и его закрепление, и практическая отработка навыков», - сказала она.

По ее словам, зачастую на дом уходит изучение и запоминание материала, а также написание сочинений и рефератов. Васильева напомнила, что в советское время существовала практика согласования количества домашних заданий между учителями-предметниками.

По данным газеты «Ведомости», в России могут создать новое министерство, ответственное за молодежную политику и патриотическое воспитание, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШколаОльга ВасильеваМинпросвет

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