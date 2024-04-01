«Формальная бюрократия»: Учителя рассказали, какие контрольные надо отменить

«Что касается контрольных работ, есть требования учебной программы. Какие контрольные надо убрать давно – это всероссийские проверочные работы (ВПР) и тестирования, которые проводятся региональными управлениями образования. Эти работы отрывают детей от нормального изучения предмета, мы несколько лет об этом говорим. Чаще всего эти проверочные не имеют особого значения, они даже не учитываются при выставлении оценок. Дети тратят очень много времени на выполнение этих присланных работ. За эти работы оценок не ставят, это формальная бюрократическая процедура. Надеемся, что именно о таких работах и говорил президент», - рассказал Луховицкий.

Как сообщил ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН», родители российских школьников стали отказываться от услуг репетиторов из-за подорожания их услуг.

