«Формальная бюрократия»: Учителя рассказали, какие контрольные надо отменить
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что всероссийские проверочные работы (ВПР) и тестирования отрывают школьников от нормального изучения предмета.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) и тестирования отрывают школьников от нормального изучения предмета, подобные формальные работы нужно отменить, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
Ранее Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы.
«Что касается контрольных работ, есть требования учебной программы. Какие контрольные надо убрать давно – это всероссийские проверочные работы (ВПР) и тестирования, которые проводятся региональными управлениями образования. Эти работы отрывают детей от нормального изучения предмета, мы несколько лет об этом говорим. Чаще всего эти проверочные не имеют особого значения, они даже не учитываются при выставлении оценок. Дети тратят очень много времени на выполнение этих присланных работ. За эти работы оценок не ставят, это формальная бюрократическая процедура. Надеемся, что именно о таких работах и говорил президент», - рассказал Луховицкий.
Как сообщил ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН», родители российских школьников стали отказываться от услуг репетиторов из-за подорожания их услуг.
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