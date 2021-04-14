Профсоюз полиции назвал пиаром призыв к МВД массово проверять блогеров

Он напомнил, что у нас в стране никому не запрещено снимать видео.

«То, что нарушают ПДД, – это одно, за это ГАИ отвечает. А то, что снимают, – пусть снимают, какие проблемы? Что их проверять? Выложил он видео, где издевается над кем-то - все, возбудили дело. Если выложили что-то непотребное, сразу заблокировали. Но это надо к Роскомнадзору обращаться, а не к министру. Так что тут обращение не по адресу», - добавил глава московского профсоюза полиции.

По его мнению, здесь надо ставить проблему не министру, а законодателям. «Пусть Общественная палата разработает проект закона, который будет что-то регулировать в этом плане, тогда можно о чем-то говорить», - предложил Пашкин.