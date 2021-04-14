Профсоюз полиции назвал пиаром призыв к МВД массово проверять блогеров

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что ситуацией с блогерами должны заниматься законодатели, а не МВД.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически высказался о призыве члена Общественной палаты Ленобласти к главе МВД провести всероссийский интернет-рейд для выявления и блокировки блогеров, нарушающих закон ради хайпа.

«У нас пока никто не отменял Конституцию и свободу слова. Я думаю, что этот товарищ из Общественной палаты просто пиарится. В дополнительных проверках нет необходимости. Что тут проверять? Если человек нарушает закон, нужно применять этот закон, и министр здесь ни при чем. Это должны решать на местах полиция, Следственный комитет или прокуратура», - сказал Пашкин.
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Он напомнил, что у нас в стране никому не запрещено снимать видео.

«То, что нарушают ПДД, – это одно, за это ГАИ отвечает. А то, что снимают, – пусть снимают, какие проблемы? Что их проверять? Выложил он видео, где издевается над кем-то - все, возбудили дело. Если выложили что-то непотребное, сразу заблокировали. Но это надо к Роскомнадзору обращаться, а не к министру. Так что тут обращение не по адресу», - добавил глава московского профсоюза полиции.

По его мнению, здесь надо ставить проблему не министру, а законодателям. «Пусть Общественная палата разработает проект закона, который будет что-то регулировать в этом плане, тогда можно о чем-то говорить», - предложил Пашкин.

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Предлагая интернет-рейд, первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров объяснял инициативу популярностью «жанра полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами». В качестве примера Петров привел видеоблогера Эдварда Била, ставшего фигурантом дела о массовом ДТП в Москве.

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ФОТО: скрин www.youtube.com
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