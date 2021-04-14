Главу МВД попросили провести всероссийский интернет-рейд блогеров
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил провести всероссийский интернет-рейд по выявлению блогеров, нарушающих Уголовный кодекс, правила дорожного движения и другие законы страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо Петрова министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.
Представитель региональной ОП отмечает, что в обществе обсуждают «разгул вседозволенности в блогосфере». По мнению Петрова, многие блогеры с большой аудиторией и влиянием на молодежную среду «балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса». Общественник привел в качестве примера видеоблогера Эдварда Била, ставшего фигурантом дела о массовом ДТП в Москве.
Кроме того, Петров считает, что в сети укрепился «жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами», и вокруг этой категории блогеров сформировался «финансовый кластер» криминальных и мошеннических схем дохода от «трэш-контента».
В связи с этим общественный деятель попросил главу МВД «оценить идею проведения всероссийского интернет-рейда по выявлению и блокировке» нарушающих законодательство блогеров и аккаунтов. Петров также обратился к Колокольцеву с просьбой «поспособствовать к примерному наказанию виртуальных экстремалов», если противоправная деятельность последних будет доказана.
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