Главу МВД попросили провести всероссийский интернет-рейд блогеров

Представитель региональной ОП отмечает, что в обществе обсуждают «разгул вседозволенности в блогосфере». По мнению Петрова, многие блогеры с большой аудиторией и влиянием на молодежную среду «балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса». Общественник привел в качестве примера видеоблогера Эдварда Била, ставшего фигурантом дела о массовом ДТП в Москве.

Кроме того, Петров считает, что в сети укрепился «жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами», и вокруг этой категории блогеров сформировался «финансовый кластер» криминальных и мошеннических схем дохода от «трэш-контента».

В связи с этим общественный деятель попросил главу МВД «оценить идею проведения всероссийского интернет-рейда по выявлению и блокировке» нарушающих законодательство блогеров и аккаунтов. Петров также обратился к Колокольцеву с просьбой «поспособствовать к примерному наказанию виртуальных экстремалов», если противоправная деятельность последних будет доказана.

