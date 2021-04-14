Главу МВД попросили провести всероссийский интернет-рейд блогеров

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил провести всероссийский интернет-рейд по выявлению блогеров, нарушающих Уголовный кодекс, правила дорожного движения и другие законы страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо Петрова министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце

Представитель региональной ОП отмечает, что в обществе обсуждают «разгул вседозволенности в блогосфере». По мнению Петрова, многие блогеры с большой аудиторией и влиянием на молодежную среду «балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса». Общественник привел в качестве примера видеоблогера Эдварда Била, ставшего фигурантом дела о массовом ДТП в Москве.

Кроме того, Петров считает, что в сети укрепился «жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами», и вокруг этой категории блогеров сформировался «финансовый кластер» криминальных и мошеннических схем дохода от «трэш-контента».

В связи с этим общественный деятель попросил главу МВД «оценить идею проведения всероссийского интернет-рейда по выявлению и блокировке» нарушающих законодательство блогеров и аккаунтов. Петров также обратился к Колокольцеву с просьбой «поспособствовать к примерному наказанию виртуальных экстремалов», если противоправная деятельность последних будет доказана.

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ФОТО: arriva.ru
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьОбщественная ПалатаБлогерыВладимир КолокольцевМВД РФ
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