Блогер в России поджег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль - Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
На видео снято, как Литвин пригнал автомобиль в поле, облил его бензином, а затем, отойдя на некоторое расстояние, поджег его.
«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес...По-моему идея огонь! Вот и все…», — написал блогер к видео.
По словам Литвина, автомобиль был им куплен в мае 2019 года. Из-за постоянных поломок Mercedes блогер начал конфликтовать с официальным дилером.
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