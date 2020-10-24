Блогер в России поджег свой Mercedes за 13 миллионов рублей

Российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль - Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

На видео снято, как Литвин пригнал автомобиль в поле, облил его бензином, а затем, отойдя на некоторое расстояние, поджег его.

«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес...По-моему идея огонь! Вот и все…», — написал блогер к видео.

По словам Литвина, автомобиль был им куплен в мае 2019 года. Из-за постоянных поломок Mercedes блогер начал конфликтовать с официальным дилером.

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ФОТО: скрин www.youtube.com
ТЕГИ:ПоджогАвтомобильБлогер
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