Блогер в России поджег свой Mercedes за 13 миллионов рублей

На видео снято, как Литвин пригнал автомобиль в поле, облил его бензином, а затем, отойдя на некоторое расстояние, поджег его.

«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес...По-моему идея огонь! Вот и все…», — написал блогер к видео.

По словам Литвина, автомобиль был им куплен в мае 2019 года. Из-за постоянных поломок Mercedes блогер начал конфликтовать с официальным дилером.

