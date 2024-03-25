Песков: Кремль не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в... дискуссии», — указал представитель Кремля.

Ранее на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» за возвращение смертной казни выступили зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская. В свою очередь, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что объединение «проработает» вопрос о возвращении высшей меры наказания.

При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Конституционный суд не допускает исключений и возможности отмены моратория на смертную казнь, пишет RT.

