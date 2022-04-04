Случаи «стелс-омикрона» выявили в Красноярском крае
На территории Красноярского края зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон». Об этом в своем Telegram-канале написал глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
По его словам, более, чем в 70% проб, по которым проводилось полногеномное секвенирование, был выявлен штамм линии ВА.2.
В марте в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусом региональные власти отменили масочный режим, QR-коды и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России уже начинается новая волна коронавируса, вызванная «стелс-омикроном», и ситуация может усугубиться из-за того, что в связи со спецоперацией на Украине грузовые и пассажирские потоки теперь идут из Китая, где сильно повышается заболеваемость.
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