Случаи «стелс-омикрона» выявили в Красноярском крае

На территории Красноярского края зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон». Об этом в своем Telegram-канале написал глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По его словам, более, чем в 70% проб, по которым проводилось полногеномное секвенирование, был выявлен штамм линии ВА.2.

«Рано расслабляться»: Академик призвал россиян готовиться к новым вариантам «омикрона»

В марте в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусом региональные власти отменили масочный режим, QR-коды и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России уже начинается новая волна коронавируса, вызванная «стелс-омикроном», и ситуация может усугубиться из-за того, что в связи со спецоперацией на Украине грузовые и пассажирские потоки теперь идут из Китая, где сильно повышается заболеваемость.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоспотребнадзорРоссияКрасноярский КрайКоронавирусОмикрон-штамм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры