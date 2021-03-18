Арбатова: детям нужно половое просвещение, а не «основы взрослой жизни»
Писатель и общественный деятель специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Речь идет о врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с COVID-19.
Мария Арбатова: «Я всецело поддерживаю эту идею. Проблема только в том, что в этом случае какие-то чиновники опять получат награды в виде орденов и медалей, а люди, которые стояли на переднем крае, опять останутся без льготных поблажек. Я знаю среди медиков людей, которые трижды переболели коронавирусом, потому что они находились в очаге. Это и младший медперсонал, это и врачи, которые вышли в красную зону, когда еще не было нормальных СИЗов, вот их хорошо бы лечить и ублажать всю оставшуюся жизнь, потому что они спасли нереальное количество людей. Это действительно была война», – сказала в эфире НСН Мария Арбатова.
Для старшеклассников предложили ввести курс «Основы взрослой жизни»
В российских школах для учеников старших классов предложили ввести курс «Основы взрослой жизни». С инициативой выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Мария Арбатова: «Абсолютно мутное название. На самом деле, детям необходимо половое просвещение, потому что у нас одна четвертая молодых людей фертильного возраста не могут стать отцами и матерями, потому что у девочек ранние аборты, а у мальчиков незалеченная венерология, и потом у нас бешеная очередь на ЭКО. Поэтому в первую очередь детей надо учить предохранению, поскольку по скорости распространения гепатитов В и С мы по-прежнему на одном из первых мест, как африканские государства. И самое главное, у нас ратифицированная конвенция о правах ребенка, а права ребенка подразумевают, что он должен иметь всю информацию о собственной безопасности», – отметила она в интервью НСН.
Любимова: «Евровидение» не имеет отношение к культуре
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что конкурс «Евровидение» не имеет отношение к культуре, подчеркнув, что ее ведомство не должно вмешиваться в ход песенного соревнования.
Мария Арбатова: «И она права. Потому что к культуре в принципе имеет отношение всего пять процентов всех продуктов «культуры». А певица Манижа – интересный феномен для того, чтобы презентовать нашу страну. Особенно смешно, когда она, играя освобожденную женщину Востока, надевает платок. В целом она, конечно, человек талантливый. Из того, что я видела в ее исполнении, хороши именно ее национальные песни, там и голос, и какое-то проникновенное понимание того, что она поет. А когда она поет «тыц-тыц» для «Евровидения», она становится как все. И я не понимаю, почему именно она. В этом смысле у меня нет ни капли ксенофобии, я просто не понимаю такого хода», – поделилась своим мнением с НСН Мария Арбатова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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