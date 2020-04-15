В РФ до 30% выросло число бессимптомных заражений коронавирусом

По словам Поповой, процент таких людей меняется. В частности, в начале марта людей с коронавирусом, но без симптомов насчитывалось около 10%.

Попова заявила, что чем больше проводится обследований у здоровых людей, тем больше становится процент. Она добавила, что накануне в Подмосковье у более половины тестируемых людей был обнаружен коронавирус при отсутствии симптомов. Глава ведомства также отметила, что пока нельзя сказать, какие последствия имеет за собой бессимптомное заражение вирусом, поскольку пока нет статистики.

