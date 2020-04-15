В РФ до 30% выросло число бессимптомных заражений коронавирусом
Доля россиян, у которых коронавирус протекает без выраженных симптомов, составила 30%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает Интерфакс.
По словам Поповой, процент таких людей меняется. В частности, в начале марта людей с коронавирусом, но без симптомов насчитывалось около 10%.
Попова заявила, что чем больше проводится обследований у здоровых людей, тем больше становится процент. Она добавила, что накануне в Подмосковье у более половины тестируемых людей был обнаружен коронавирус при отсутствии симптомов. Глава ведомства также отметила, что пока нельзя сказать, какие последствия имеет за собой бессимптомное заражение вирусом, поскольку пока нет статистики.
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