Собянин: к 1 июля в Москве будет снят максимум ограничений

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. Об этом в телеинтервью заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в понедельник, 8 июня, будет готов график поэтапного снятия ограничений в Москве в период с 15 июня по 1 июля (кстати, день, на который назначено голосование по поправкам в Конституцию). Вместе с тем, снятие максимума ограничений не значит – всех. Это следует из слов того же столичного градоначальника, который ранее в интервью агентству ТАСС заявил, что к прежнему образу жизни москвичи смогут вернуться через год. При этом масочный режим в городе может быть продлен по меньшей мере до середины осени, - уточнил мэр. По его словам, названные сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период «от октября до февраля».

На необходимость осторожного подхода к долгосрочным прогнозам указал представитель Кремля. Комментируя реплику столичного мэра о возвращении к нормальной жизни через год, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что Сергей Собянин говорил это применительно к Москве, тогда как в целом по стране «специалисты констатируют положительную динамику». С долгосрочными прогнозами специалисты выступают весьма осторожно, - добавил Песков.

В том же интервью Сергей Собянин пообещал уничтожить после окончания пандемии коронавируса всю информацию о гражданах, собранную в рамках работы приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков. По его словам, использование такой информации возможно только в чрезвычайных ситуациях, а в нормальной жизни может расцениваться как нарушение прав граждан.

Пока, впрочем, в Москве вводится новый вид пропусков для передвижения по городу. Это – целевое разрешение для посещения многофункциональных центров «Мои документы». Как говорится в указе мэра, для передвижения по Москве с использованием любых видов транспорта в целях получения услуг в помещениях многофункциональных центров оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для его оформления необходимо предоставить те же данные, что и для прежних категорий пропусков: фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты, номер автомобиля или номер электронной карты для поездки на общественном транспорте - а, кроме того, указать филиал МФЦ и домашний адрес.



Данные, собранные для выдачи цифровых пропусков, напомним, Сергей Собянин обещал уничтожить после окончания пандемии коронавируса. Но о ее второй, осенней, волне уже давно «трубят» со всех сторон – от ВОЗ до Роспотребнадзора. Что-что, а цифровые пропуска с нами надолго.

