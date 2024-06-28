Нилова обвинили в ксенофобии за «горячую линию» для защиты от мигрантов
Создание единого номера для борьбы с нелегальной миграцией является пиаром депутата Ярослава Нилова, рассказал НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.
Россияне, которые живут по соседству с мигрантами, могут уточнить статус их пребывания у участкового инспектора, и этого механизма достаточно для борьбы с нелегалами, заявил в интервью НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе. Однако Иванников назвал пиаром подобную инициативу и предположил, что появление новой "горячей линии" усилит нетерпимость в обществе.
«Ярослав Нилов, очевидно, готовится к следующим выборам в Госдуму, пользуется громкими фразами, которые желает услышать от него будущий электорат. Миграция в России – процесс необратимый. Нужно не жаловаться на мигрантов, а воспитывать их, помогать и в случае правонарушения обращаться в правоохранительные органы в общегражданском порядке. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Никаких "горячих линий" по борьбе не нужно, это называется ксенофобией и притеснением по национальному признаку и подстегнет общество к нетерпимости», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, общая сознательность граждан может помочь в решении проблемы с мигрантами.
«Российские граждане с уважением относятся ко всем гостям, которые приезжают в страну работать и учиться. Потому следует уделять больше внимания тем, кто проживает рядом с тобой. Если возникают подозрения, гражданин в праве обратиться к участковому инспектору, который проверит соседей – правильно ли у них оформлены документы. Но придираться ко всем, кого можно встретить на улице – путь в никуда, ложный донос, то есть административное правонарушение», - подытожил он.
Ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в России кратно увеличилось число выдворяемых из страны мигрантов. По его словам, за пять месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы РФ более 30 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, напоминает «Радиоточка НСН».
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