Нилова обвинили в ксенофобии за «горячую линию» для защиты от мигрантов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе. Однако Иванников назвал пиаром подобную инициативу и предположил, что появление новой "горячей линии" усилит нетерпимость в обществе.

«Ярослав Нилов, очевидно, готовится к следующим выборам в Госдуму, пользуется громкими фразами, которые желает услышать от него будущий электорат. Миграция в России – процесс необратимый. Нужно не жаловаться на мигрантов, а воспитывать их, помогать и в случае правонарушения обращаться в правоохранительные органы в общегражданском порядке. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Никаких "горячих линий" по борьбе не нужно, это называется ксенофобией и притеснением по национальному признаку и подстегнет общество к нетерпимости», - сказал он.