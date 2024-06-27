Москалькова: В Россию в 2023 году въехали более 9 млн трудовых мигрантов

«Больше всего, конечно, граждан государств-участников СНГ трудятся на территории России. Въехало в 2023 году на нашу территорию 9 973 338 человек», — подчеркнула Москалькова.

Как уточнила омбудсмен, на миграционный учет было поставлено 8 507 906 человек.

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что с начала года из страны выслали более 30 тысяч иностранных граждан, также правоохранители закрыли въезд 100 тысячам иностранцев, пишет 360.ru.

