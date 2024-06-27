Москалькова: В Россию в 2023 году въехали более 9 млн трудовых мигрантов
Свыше 9 млн трудовых мигрантов из стран СНГ въехали на территорию России в прошлом году. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
«Больше всего, конечно, граждан государств-участников СНГ трудятся на территории России. Въехало в 2023 году на нашу территорию 9 973 338 человек», — подчеркнула Москалькова.
Как уточнила омбудсмен, на миграционный учет было поставлено 8 507 906 человек.
Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что с начала года из страны выслали более 30 тысяч иностранных граждан, также правоохранители закрыли въезд 100 тысячам иностранцев, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru