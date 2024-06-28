В Госдуму внесут законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов
В Госдуму внесут проект закона о проверке знания русского языка у детей мигрантов, сообщает РИА Новости.
Это предлагается делать перед приемом в школы. Как считают депутаты ЛДПР, если отсутствуют базовые знания русского языка, то обучение таких учеников создает для них самих психологические проблемы по причине их неуспеваемости.
Кроме того, увеличивается нагрузка на учителей, создаются дополнительные социальные барьеры внутри коллективов учащихся.
Ранее Рособрнадзор заявил, что требования для мигрантов по русскому языку должны быть как в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru