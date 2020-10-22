Ученый предрек проблемы Петербургу к концу 21 века из-за глобального потепления
Таяние даже небольшой части ледников Антарктиды, вызванное изменением климата, приведет к подъему уровня океана и затоплению прибрежных городов. Эта проблема затронет также Санкт-Петербург, считает ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин.
По его словам, таяние льда в Антарктиде приведет к повышению уровня моря на один-два метра. Ученый считает, что из-за этого к концу 21 века могут начаться проблемы у Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Екайкин, выступающий в четверг на заседании «Валдайского клуба», добавил, что от повышения уровня моря будут страдать в большей степени островные государства. Это приведет к тому, что к концу этого столетия их жители начнут покидать эти острова.
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