Ученый предрек проблемы Петербургу к концу 21 века из-за глобального потепления

По его словам, таяние льда в Антарктиде приведет к повышению уровня моря на один-два метра. Ученый считает, что из-за этого к концу 21 века могут начаться проблемы у Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Екайкин, выступающий в четверг на заседании «Валдайского клуба», добавил, что от повышения уровня моря будут страдать в большей степени островные государства. Это приведет к тому, что к концу этого столетия их жители начнут покидать эти острова.

