Вильфанд предсказал изменение длительности времен года в России
Длительность времен года может заметно измениться в России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, это произойдет в ближайшее время. Причина тому - глобальное потепление. По словам синоптика, «зима скукоживается, а теплый период увеличивается». По этой причине регистрируется все меньше дней со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля.
Так, по словам Вильфанда, в Москве весна начинается раньше дней на пять, а зима, наоборот, приходит с опозданием примерно на 10 дней.
Как сообщалось, в выходные в столичный регион придет оттепель, температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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