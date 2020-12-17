Вильфанд предсказал изменение длительности времен года в России

Так, по словам Вильфанда, в Москве весна начинается раньше дней на пять, а зима, наоборот, приходит с опозданием примерно на 10 дней.

Как сообщалось, в выходные в столичный регион придет оттепель, температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

