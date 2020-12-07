Ноябрь 2020 года в мире стал самым теплым за всю историю

Прошедший ноябрь мировой обновил рекорд и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Такие данные представлены в европейской программе спутникового мониторинга Copernicus. Специалисты подчеркивают, что в глобальном масштабе ноябрь 2020 года стал самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений.

«Он был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы. Температура была на 0,13 градуса выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов, когда были зафиксированы предыдущие рекорды», - отмечают эксперты.

А вот для Европы, по данным Copernicus, последний месяц осени 2020 года стал вторым самым теплым, уступив ноябрю 2015 года, пишет ТАСС.

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А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что мощный антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России. По этой причине до конца текущей недели в регионе будет стоять солнечная и морозная погода. По словам синоптика, антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.

В центре Европейской России температуры будут на два градуса ниже нормы, а на юге — на 5-7 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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