«Это фейк!»: Ургант призвал прекратить травлю из-за поста с БТР

«С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было телеграм-канала. Это - канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. (…) Свой первый пост в телеграм я написал только 5 мая 2022 года и в нем как раз собственно сообщил для невнимательных: "Ничего не публиковал"», - написал Ургант в Telegram.

Он призвал прекратить травлю и не мусолить эту тему.

«Ну а теперь, давайте закрепим. Итак, Захар! Эдуард! Михаил Иванович! Ксения! Жан-Люк! Санта-Барбара! Анна! Эльза! Зорька! Люди добрые! Святые угодники! Я никогда не писал и не выкладывал этого! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать», - воззвал телеведущий.

По словам Урганта, после поста с горящим БТР в службу поддержки соцсети была направлена жалоба, после которой пост удалили, однако фейковый канал удалять не стали.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев заменит Ивана Урганта в качестве ведущего церемонии награждения музыкальной премии «Золотой граммофон».

