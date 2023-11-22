«Это фейк!»: Ургант призвал прекратить травлю из-за поста с БТР
Телеведущий Иван Ургант заявил, что программа «Вечерний Ургант» никогда не имела Telegram-канала и не имеет отношения к резонансному посту с горящим БТР.
По данным СМИ, в марте 2022 года в Telegram-канале под названием «Вечерний Ургант» разместили пост с горящим российским БТР.
«С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было телеграм-канала. Это - канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. (…) Свой первый пост в телеграм я написал только 5 мая 2022 года и в нем как раз собственно сообщил для невнимательных: "Ничего не публиковал"», - написал Ургант в Telegram.
Он призвал прекратить травлю и не мусолить эту тему.
«Ну а теперь, давайте закрепим. Итак, Захар! Эдуард! Михаил Иванович! Ксения! Жан-Люк! Санта-Барбара! Анна! Эльза! Зорька! Люди добрые! Святые угодники! Я никогда не писал и не выкладывал этого! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать», - воззвал телеведущий.
По словам Урганта, после поста с горящим БТР в службу поддержки соцсети была направлена жалоба, после которой пост удалили, однако фейковый канал удалять не стали.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев заменит Ивана Урганта в качестве ведущего церемонии награждения музыкальной премии «Золотой граммофон».
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